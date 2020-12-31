بدء تكميلية التوجيهي 2020 اليوم الخميس وسط إجراءات استثنائية

بدأ طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي”، اليوم الخميس، الراغبين باستكمال متطلبات النجاح أو رفع معدلاتهم في جميع الفروع الأكاديمية والمهنية، لأداء الامتحان التكميلي 2020.

ويتقدم الطلبة في أولى جلسات الامتحان الذي يبدأ اليوم وينتهي في السادس عشر من شهر كانون الثاني 2021، في مبحث التربية الاسلامية، حيث ستبدأ الجلسة الأولى للامتحان الساعة 10 صباحاً، فيما ستبدأ الجلسة الثانية الساعة الواحدة ظهراً.

وبلغ عدد المشتركين الذين تقدموا بطلب اشتراك للامتحان التكميلي بلغ 95451 مشتركًا ومشتركة، وهم من الذين تقدموا للامتحان العام لعام 2020 ولم يستكملوا متطلبات النجاح أو من الراغب منهم في رفع المعدل، بينهم 56909 طالب وطالبة نظاميين، و38542 من الدراسة الخاصة.

كما يبلغ عدد المتقدمين للامتحان من الطلبة النظاميين في الفرع الشرعي 30 طالبًا وطالبة، و116 من طلبة الدراسة الخاصة، و667 من طلبة الدراسة الخاصة فقط في فرع الادارة المعلوماتية.

في حين أن 55 مشتركا من طلبة الدراسة الخاصة فقط سيتقدمون للامتحان التكميلي في فرع التعليم الصحي، فيما سيتقدم للامتحان في الفرع الصناعي 2456 طالبًا وطالبة نظامية، و2468 دراسة خاصة.

كما سيتقدم للامتحان العام 659 طالبا وطالبة نظاميين في الفرع الزراعي، اضافة الى 1355 من طلبة الدراسة الخاصة، الى جانب 763 من الطلبة النظاميين و610 من طلبة الدراسة الخاصة في الفرع الفندقي والسياحي، 1809 طلاب وطالبات نظاميين و 1749 من طلبة الدراسة الخاصة في فرع الاقتصاد المنزلي.

وسيتقدم 29 مشتركا للامتحان في مراكز الإصلاح والتأهيل والأحداث، موزعين على 6 قاعات، علما ان الامتحان سيعقد في 1145 قاعة بـ464 مدرسة في مديريات التربية والتعليم كافة، اضافة الى 42 قاعة احتياط بواقع قاعة لكل مديرية لأي طارئ.

وتقرر زيادة وقت الامتحان لكل من المباحث الآتية: (الرياضيات، الفيزياء، اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، الكيمياء، العلوم الحياتية، علوم الأرض والبيئة، اللغة العربية تخصص).

وقد حددت الوزارة عدد الفقرات الامتحانية بـ (50) فقرة لكل امتحان باستثناء بعض المباحث الخاصة بالفروع الملغاة (الإدارة المعلوماتية، والتعليم الصحي)، في حين أبقت الوزارة على اعتماد الأوزان النسبية لمحتوى المباحث الدراسية التي اعْتُمِدَت سابقًا في الامتحان العام لعام 2020 للطلبة النظاميين ولطلبة الدراسة الخاصة.

وأكدت الوزارة أن طبيعة الامتحان لن تتغير عما كانت عليه في الامتحان العام حيث إن نمط الامتحان سيكون من نوع الأسئلة الموضوعية باستثناء مبحث الرسم الصناعي للفرع الصناعي.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد نشرت على موقعها الإلكتروني البروتوكول الصحي لامتحان شهادة الدورة التكميلية لطلبة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” لعام 2020، في ظل جائحة كورونا (COVID-19)، المقرر أن تبدأ الخميس 31 كانون الأول وحتى 16 كانون الثاني 2021.

وقالت إنه إلتزاما من وزارة الصحة بتطبيق الممارسات الفضلى والبروتوكولات العالمية فيما يخص مواجهة جائحة فيروس كورونا ونظراً لأهمية امتحان الثانوية العامة للطلبة وذويهم لا سيما وأنه يعقد في ظل ظروف استثنائية وما يرافقه من استحقاقات صحية ولوجستية تهدف إلى توفير أفضل شروط السلامة والوقاية للطلبة ولطواقم الامتحان على حد سواء وذلك ضمن إطار الخطة الوطنية للاستجابة لجائحة كورونا تم تطوير بروتوكول صحي يحكم كافة مفاصل الامتحان بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم حيث تم تصنيف الإجراءات وفقاً للبروتوكول إلى ثلاثة مراحل هي: مرحلة ما قبل الامتحان، مرحلة إجراء الامتحان، مرحلة ما بعد الانتهاء من تقديم الامتحان.