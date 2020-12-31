انصار الرئيس صدام حسين في الخليل وبيت لحم بفلسطين يحيون الذكرى السنوية الرابعة عشرة لاستشهاده

بيت لحم – شبكة البصرة

أحيا رفاق الشهيد صدام حسين ومحبوه في محافظتي الخليل وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، وممثل عن القوى الوطنية الإسلامية في المحافظة، الذكرى السنوية الرابعة عشر (ميلاديًا) لشهيد الحج الأكبر صدام حسين.

وقد تم إحياء هذه الذكرى، يوم امس الأربعاء عند نصب الشهيد في مخيم الدهيشة. حيث قام الرفاق بوضع إكليلين من الزهور على نصبي القائدين الشهيدين صدام حسين وياسر عرفات، وقراءة الفاتحة على روحيهما الطاهرتين.

ثم ألقى الحاج راتب العملة كلمة، بهذه المناسبة، عدّد فيها مناقب الشهيد الذي ترك في أبناء الأمة روحًا متّقدة دومًا في مواجهة الاستعمار، ومحاربته بكل السبل، والتضحية بلا حدود دفاعًا عن الأمة التي تتعرض إلى مؤامرة شرسة -داخلية وخارجية- تتطلب من رفاق درب الشهيد صدام حسين ومحبيه الصبر والصمود، والنظر إلى المستقبل بروح الأمل والتفاؤل؛ مؤكدًا أن المستقبل لشرفاء الأمة وأحرارها، وليس للعملاء والمتخاذلين، أيًّا كانت قوتهم وسطوتهم التي يستمدونها من القوى المعادية الطامعة في ثروات الأمة وطاقاتها ومكانتها الجيوسياسية. ثم ترحّم على الشهيد قائد المقاومة والتحرير، المغفور له بإذن الله الرفيق عزة ابراهيم.

من جانبه، أكّد الرفيق محمود رحّال على ضرورة الاستمرار على نهج الشهيد صدام حسين والشهيد عزة إبراهيم. واكد إن التراجع عن خطهما القومي الكفاحي والصّداميّ المباشر في المواجهة يعطي الفرصة للأعداء المتربصين بالأمة للانقضاض عليها، ونهب ثرواتها وتمزيقها وإضعافها وإخراجها من معادلات الصراع الدولية إلى الأبد.