أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق لثلاثة ايام.. ولا مطر

يطرأ اليوم الخميس ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في معظم مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء باردة ليلاً في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، ويتوقع في ساعات ما بعد منتصف الليل تشكل الصقيع خاصة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء خلال اليومين المقبلين باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 15 – 5 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 3، وفي مرتفعات الشراة 14 – 3، وفي مناطق البادية 18 – 4، وفي مناطق السهول 14 – 4، وفي الاغوار الشمالية 25 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 14، وفي البحر الميت 24 – 14، وفي خليج العقبة 24 – 14 درجة مئوية.

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