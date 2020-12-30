وزير الصحة: خطة توفير المطاعيم تتمّ وفق المطلوب، واللقاح حتى الآن اختياري ولكننا نستطيع جعله إجبارياً

قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، إن خطة توفير المطاعيم تتمّ وفق المطلوب عبر خلية مشتركة، كما يتمّ وضع برنامج يتضمن تواريخ محددة لإعطاء المطعوم لمن يريد وكيفية إعطائه ومن يستحقه من حيث الأولوية، بالإضافة لتحديد مكان السكن للتمكن من إيصال المطعوم لمن لا يستطيعون الوصول للحصول عليه.

وأكد وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد في دار رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، أن اللقاح مجاني ولا آثار جانبية خطيرة له، مشيراً إلى أن الوزارة ستنتهي من توزيع الثلاجات الخاصّة لحفظ المطعوم خلال الأيام المقبلة.

وأشار الدكتور عبيدات إلى أن “اللقاح حتى الآن اختياري، ونستطيع جعله إجبارياً وفق قانون الصحة”، مطالباً الأشخاص الذين لديهم حساسيّة مفرطة بالإفصاح عن ذلك قبل إعطائهم المطعوم ليتم التعامل معهم بالشكل الأمثل، كما طالب المواطنين بالتسجيل للحصول على المطعوم مجاناً عبر المنصة الإلكترونيّة: http://vaccine.jo .

وأوضح الدكتور عبيدات، أن الوضع الوبائي عالمياً ما يزال غير مستقر خاصة أن دولاً عديدة في العالم أعلنت عن ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا، مؤكداً في الوقت ذاته أن فحوصات الـ(بي سي ار) الموجودة في المملكة قادرة على كشف السلالة المتحورة، كما تقوم الوزارة بتتبع الحالتين المصابتين من السلالة الجديدة، والتأكد من وجود المخالطين في العزل المنزلي من خلال التواصل معهم للتأكد من مدى التزام والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وقال الدكتور عبيدات، “نشهد انخفاضاً في نسب إشغال أسرّة العزل المخصصة لمرضى كورونا في المستشفيات، مع افتتاح المستشفيات الميدانيّة التي كان لها دور كبير في تخفيف الضغط على المستشفيات”، كما أشار إلى أن التزام المواطنين كان له دور في خفض نسب الإصابات وأعداد الوفيات.

وحول إجراءات التخفيف، قال الدكتور عبيدات، “سنراجع الوضع الوبائي كل أسبوعين للتخفيف عن أي قطاعات جديدة.. ونأمل الحفاظ على هذه الحالة من الالتزام والبُعد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات والتقيد بارتداء الكمامات واستخدام المعقمات.

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