وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 19 وفاة و1427 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 294494
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موقع للمستوطنين يعلن ان منظمة اردنية تحاول مزاحمة المستوطنات وبسط يدها على مناطق ج في الضفة الغربية

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