كلمة السيدة رغد بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لاستشهاد والدها الرئيس المناضل صدّام حسين/ فيديو

في الذكرى 14 لإعدام الرئيس العراقي الشهيد صدام حسين، التي تصادف هذا اليوم، أصدرت ابنته رغد تسجيلا صوتيا نشرته على حسابها الرسمي في تويتر، أكدت فيه أن والدها وأخويها عدي وقصي قتلوا دفاعا عن العراق خلال مقاومتهم للغزو الأميركي للبلاد.

وقالت رغد في بيانها إن صدام هو الرئيس الشرعي للعراق، وإن تاريخ بداية الغزو الذي أطاح به يوم 9 أبريل/نيسان 2003 سيبقى يوما أسودا وعارا على البشرية.

وأضافت أن “العراقيين يحذون حذو رموزهم في مقاومتهم للذل والطغيان، مطالبين بحقوقهم وحريتهم في بلدهم والعيش الكريم في وطنهم، وقدموا الكثير من الشهداء لأجل ذلك الهدف السامي”.

وفيما يلي كلمة السيدة رغد صدّام حسين، بمناسبة هذه الذكرى الاليمة لاستشهاد والدها الرئيس المناضل صدّام حسين