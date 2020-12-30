تقليص ساعات الحظر الليلي للمنشآت والأفراد مع ابقاء حظر الجمعة

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، اليوم الأربعاء، عن تقليص ساعات الحظر الليلي للمنشآت والأفراد، مع إبقاء حظر أيام الجمع.

وبين العايد خلال مؤتمر صحفي أن ساعات الحظر أصبحت من الساعة 11 ليلا للانشطة الاقتصادية بدلا من العاشرة، و 12 لحركة الأفراد بدلا من الحادية عشر، وذلك ابتداء من السبت المقبل.

وقال: “اعتبارا من يوم السبت الموافق للثاني من كانون الثاني 2021 سيتم تقليل ساعات الحظر الليلي بواقع ساعتين بحيث يبدأ من الساعة الحادية عشرة ليلاً للأنشطة الاقتصادية والمنشآت ومن منتصف الليل للأفراد وحتى الساعة السادسة صباحاً.”

وفي حديثه عن حظر يوم الجمعة، قال العايد إن العمل سيستمر وفقا للإجراءات والترتيبات المعمول بها حالياً بالنسبة لحظر أيام الجمعة والقطاعات والأنشطة غير المصرح لها بالعمل حالياً ونسبة العاملين في مقرات عملهم من موظفي القطاع العام.

وأشار إلى أن جميع الإجراءات ستخضع إلى التقييم والمراجعة كل أسبوعين وفقا للوضع الوبائي في حينه، بحيث تُقييم مدى إمكانية اتخاذ إجراءات تخفيفية إضافية، على أن تكون بشكل تدريجي ويقاس أثرها على الحالة الوبائية، وتنفذ وفق اشتراطات ومحددات صحية احترازية تضمن الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وحول الرحلات القادمة من بريطانيا قال إن الرحلات المباشرة وغير المباشرة القادمة من بريطانيا إلى الأردن ستبقى متوقفة.

وعن دوام المدارس وجاهيا، قال العايد إن الوزارة تقوم بدراسة آليّتها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن القرارات ستعلن قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف أن المسؤولية والأمل معقودان على التزام المواطنين والمنشآت بالإجراءات الاحترازية خصوصاً ارتداء الكمامات، والتباعد، والتعقيم، لافتا إلى استمرار الرقابة على مدى التزام الأفراد وتكثيف عمل فرق الرقابة والتفتيش لتفادي أي انتكاسة صحية.