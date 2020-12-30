التعليم العالي: عقد امتحانات طلبة الدراسات العليا النهائية إلكترونياً

قرر مجلس التعليم العالي، اليوم الأربعاء، تعديل قراره المتخذ بتاريخ 15 كانون الاول الحالي، المتعلق بالامتحانات النهائية لطلبة الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 /2021، حيث ستكون الكترونية.

واوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان، ان الامتحانات النهائية لجميع مساقات الدراسات العليا (دبلوم عالي/ماجستير/دكتوراه) ستجرى إلكترونياً (عن بعد)، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان مصداقية الامتحانات.

واشارت الى انه يجب أن يتم إظهار علامات الطالب في هذه المواد (رقماً أو رمزاً) في كشف علاماته ويترك له حرية اختيار المواد التي يرغب باحتسابها ضمن معدله التراكمي، ويستثنى من ذلك المساقات التي لها طبيعة عملية ولا يمكن إجراء امتحاناتها إلكترونياً (عن بعد)، بحيث يترك لكل جامعة حرية إجراء الامتحانات بالطريقة التي تراها مناسبة. وبينت الوزارة ان القرار جاء حرصا من المجلس على المحافظة على صحة وسلامة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وبعد استشارة الجهات الصحية المعنية.

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