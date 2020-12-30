إصابة شخصين بانهيار سور في مخيم البقعة

أصيب حدثان جراء انهيار سور قديم داخل أحد المنازل المهجورة في منطقة البقعة بمحافظة البلقاء.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد اليوم عن انهيار سور قديم داخل منزل مهجور في منطقة البقعة، ومحاصرة شخصين تحته.
واضاف أن كوادر الدفاع المدني والأمن العام تحركت للمكان، واسعفت حدثين محاصرين تحت الانقاض، وجرى اسعافهما للمستشفى، وهما قيد العلاج.
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