وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 23 وفاة و1645 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 291393

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 وفاة و1645 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3801 والإصابات إلى 291393.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 595 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و398 حالة في محافظة إربد، منها 71 حالة في الرمثا، و151 حالة في محافظة المفرق، و109 حالات في محافظة الزرقاء، و79 حالة في محافظة الكرك، و78 حالة في محافظة البلقاء، و73 حالة في محافظة عجلون، و43 حالة في محافظة مأدبا، و42 حالة في محافظة العقبة، و37 حالة في محافظة جرش، و22 حالة في محافظة الطفيلة، و18 حالة في محافظة معان، منها حالتان في االبترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 20970 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 91 حالة، فيما غادرت 97 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 774 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 680 بنسبة إشغال بلغت 15 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 257 بنسبة إشغال بلغت 26 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 109 أجهزة بنسبة إشغال بلغت 12بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 2561 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 266622 حالة.

وأضاف أن 21735 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3126192 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 57ر7 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).