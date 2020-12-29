مستشار بايدن للأمن القومي يصف الحكم الصادر بحق الناشطة السعودية لجين الهذلول بـ”الظالم والمقلق”

علق مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، جيك سوليفان، على الحكم الصادر في حق الناشطة في مجال حقوق المرأة، لجين الهذلول واصفا إياه بـ “الظالم والمقلق”.

وقال سوليفان في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن “الحكم على لجين الهذلول لمجرد ممارستها حقوقها العامة (ظالم ومقلق)”.

وأضاف مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، “كما قلنا، فإن إدارة (بايدن/هاريس) ستقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان حيثما وقعت”.

الحكم على الهذلول

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض، قد أدانت الاثنين، الهذلول، بالتورط في عدد من “النشاطات المجرّمة”، وقضت بسجنها لمدة 5 سنوات و8 أشهر.

واعتبرت المحكمة أن “الهذلول هدفت إلى الإضرار بالنظام العام، والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات، التي صدر عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله”.

وأكد قاضي المحكمة أن “المدعى عليها أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها طواعية دون إجبار أو إكراه، وأنه لم يثبت لديه خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة، حيث أن الأصل في الإقرار الصحة واللزوم”.

الأمم المتحدة تعلق

وفي ذات الصدد، أعربت الأمم المتحدة، امس الاثنين، عن قلقها حيال الحكم بحبس الهذلول، داعية السلطات السعودية إلى الإفراج عنها بشكل مبكر.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في بيان، إن “إدانة ناشطة حقوق المرأة البارزة، لجين الهذلول، والحكم بحبسها 5 أعوام و8 أشهر، والمعتقلة بشكل تعسفي منذ عامين ونصف، هو مبعث قلق عميق”.

الخارجية الأمريكية تعلق

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، كيل براون، إن الولايات المتحدة “تشعر بالقلق” إزاء تقارير الحكم على الهذلول.

وأضاف على تويتر، “أكدنا على أهمية حرية التعبير والنشاط السلمي في السعودية، لأنه ينهض بحقوق المرأة. نتطلع إلى الإفراج المبكر المتوقع عنها في 2021”.

وأوقفت السلطات السعودية الهذلول في أيار/ مايو 2018؛ ووفقا للحكم التنفيذي، فمن المتوقع أن تخرج من السجن في آذار/ مارس المقبل.