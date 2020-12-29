وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 19 وفاة و1427 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 294494
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حركة حماس تنعى المخرج السوري حاتم علي

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