النائب أيمن عودة يهدد بمحاكمة غانتس وكوخافي جراء تسريب 400 الف قطعة سلاح الى عرب 48 لدفعهم للمزيد من الاقتتال

فجر نائب عربي في الكنيست الإسرائيلي مفاجأة حول عدد الأسلحة المهربة من الجيش إلى المجتمع العربي، والتي قال إنها ساهمت بشكل كبير في تفشي الجريمة.

جاء ذلك في كلمة لأيمن عودة، زعيم تحالف القائمة العربية المشتركة خلال جلسة للهيئة العامة للكنيست مساء امس الإثنين.

وقد هدد عودة بمحاكمة وزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس الأركان أفيف كوخافي بتهمة التقاعس عن وقف ظاهرة تسرب الآلاف من قطع السلاح من الجيش إلى المواطنين العرب.

وأضاف: “هناك 400 ألف قطعة سلاح وصلت من الجيش إلى أيدي المواطنين العرب. هذا السلاح يقتل وهذا الإهمال يقتل”.

وتابع عودة، في ظل تصاعد ظاهرة العنف بشكل غير مسبوق في المجتمع العربي: “يعلم وزير الدفاع وكذلك قائد أركان الجيش بالأمر. وفي الحقيقة إن كان الجيش يريد وقف تلك الجريمة المتواصلة فبإمكانه فعل كل شيء، كأن يقيم لجنة (تحقيق) لمعرفة لماذا يحدث ذلك والتصرف على نحو فوري”.

وكشف عودة إنه توجه بتلك المطالب إلى غانتس وكوخافي لكن شيئا لم يحدث، مختتما حديثه بالقول: “سوف ألتمس أيضا لدى السلطات القضائية”.

ووصل عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي بإسرائيل خلال العام الجاري 2020 إلى نحو 110 قتلى، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وخلال الآونة الاخيرة تزايدت الاتهامات من قبل نواب وقياديين عرب تجاه الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن محاربة الجريمة والعنف في مجتمعهم.

وبحسب آخر إحصاء إسرائيلي رسمي، فقد وصل عدد المواطنين العرب الفلسطينيين (مسلمون ومسيحيون) في إسرائيل الى (1,930,000) يشكلون 21 بالمائة من إجمالي السكان، البالغ عددهم 9 ملايين و190 ألف مواطن.

הרצח לעיניי השוטרים בכביש 6 | " 400,000 כלי נשק הגיעו מהצבא לידיי האזרחים הערבים – שר הביטחון יודע והרמטכ"ל יודע" – צפו בדברי ח"כ @AyOdeh @gantzbe pic.twitter.com/DeiIuqKkEC — ערוץ כנסת (@KnessetT) December 28, 2020