اسماء محطات المحروقات المستثناة من الحظر الشامل اليوم الجمعة

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة عن محطات المحروقات العاملة خلال حظر التجول المفروض للحد من تداعيات فيروس كورونا حتى صباح غد السبت.

وتشمل قائمة المحطات التابعة لشركة جوبترول: محطة الاستقلال، محطة الهاشمية الزرقاء، محطة قنازع-زيزيا، محطة الحصن/اربد، محطة الكرك المركزية، محطة القويرة/العقبة، محطة الشوبكي – طريق المطار، محطة الاشرفية/ العاصمة، محطة خلدا، محطة قولف عنجرة، محطة يحيى بدر الحديد /العاصمة، محطة عياش محمد أبو العيس ( العموش) المفرق.

المحطات التابعة لشركة المناصير وتشمل: محطة البوتاس/الكرك، محطة الجيزة/عمان، محطة الشيدية/ معان، محطة الطريق الخلفي/العقبة، محطة المطار/عمان، محطة الطنيب/عمان، محطة ش. الشريف حسين/العقبة، محطة وادي رم/العقبة – الراشدية، محطة اربد/ اربد، محطة خو/ الزرقاء، محطة المركز الثقافي/ عمان، محطة مطار العقبة.

والمحطات التابعة لتوتال وتشمل: محطة اليادودة 1، محطة مجمع الباصات/ اربد، محطة الزرقاء الجنوبي/ جبل طارق، محطة القويرة/،محطة راس النقب، محطة الحمر، محطة غور الصافي، محطة القطرانة، محطة ماهر حسونة، محطة نايفة/شارع بغداد الدولي، معان الجديدة، امواج/العقبة، السعد/عمان، محطة صويلح، محطة حازم قطيشات/شارع الحزام.

كما تم استثناء محطات محروقات أهلية (مملوكة لإفراد)، موزعة على مختلف محافظات المملكة.

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