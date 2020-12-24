وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 29 وفاة و1707 إصابات جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 283,690

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 29 وفاة و 1707 إصابات بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3681 والإصابات إلى 283690.

وتوزّعت الإصابات الجديدة على 558 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و532 حالة في محافظة إربد، منها 72 حالة في الرمثا، و126 حالة في محافظة الزرقاء، و 96 حالة في محافظة البلقاء، و82 حالة في محافظة المفرق، و75 حالة في محافظة جرش، و71 حالة في محافظة عجلون، و48 حالة في محافظة العقبة، و40 حالة في محافظة الكرك، و40 حالة في محافظة الطفيلة، و33 حالة في محافظة مأدبا، و6 حالات في محافظة معان.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 25513 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 106 حالات، فيما غادرت 113 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 951 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 814 بنسبة إشغال بلغت 19 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 299 بنسبة إشغال بلغت 33 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 146 جهازا بنسبة إشغال بلغت 17 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 2338 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 254496 حالة.

وأضاف أن 17716 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3040342 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة 64ر9 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).