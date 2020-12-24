الدفاعات الجوية السورية تتصدى فجر اليوم لعدوان إسرائيلي على منطقة مصياف وتسقط معظم الصواريخ المعادية/ فيديو
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جرينتش+2 05:05
الجيش ينتشر على مداخل المحافظات تزامنا مع عيد الميلاد

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