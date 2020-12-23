هام.. وزارة الصحة تعلن عن إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل الراغبين في الحصول على لقاح كورونا/ رابط

عمان 23 كانون اول(بترا) أعلن امين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملف كورونا، الدكتور وائل الهياجنة، أطلاق موقع إلكتروني لغايات تسجيل المواطنين الراغبين بتلقي مطعوم كورونا( كوفيد 19) بغض النظر عن نوعه على الرابط الالكتروني:( https://vaccine.jo/cvms/).

واكد الهياجنة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن عملية التسجيل ستكون متاحة لجميع المواطنين الأردنيين والمقيمين داخل المملكة، مبينا أن الموقع يتيح للمسجلين تحديد مكان تلقي المطعوم.

وبين أن الموقع يتميز بسهولة التسجيل، باستخدام الاسم والرقم الوطني، بحيث يتم بعد اكتمال عملية التسجيل إرسال رسالة نصية لكل شخص سجل عبره فيما انطبقت عليه الشروط الخاصة بتلقي المطعوم ومكان تلقي المطعوم حال وصوله.

ونصح الدكتور الهياجنة المواطنين والمقيمين الراغبين في تلقي المطعوم بالمبادرة للتسجيل على الموقع، ومتابعة كل ما يصدر عن وزارة الصحة بهذا الشأن، مؤكدا في هذا الإطار حرص الوزارة على المحافظة على خصوصية المسجلين والتعامل مع بياناتهم بسرية تامة.

ودعا الهياجنة المسجلين الى ادخال بياناتهم بدقة ليسهل التعامل معها، في الوقت الذي توقع فيه وصول المطعوم للمملكة نهاية شهر كانون ثاني المقبل او بداية شهر شباط الذي يليه.