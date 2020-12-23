إيران تعتبرها اتهامات مفبركة.. واشنطن تدرس ردا ضد ايران بعد استهداف سفارتها بالعراق بالصواريخ يوم الاحد الماضي
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هام.. وزارة الصحة تعلن عن إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل الراغبين في الحصول على لقاح كورونا/ رابط

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