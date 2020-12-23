فوكس نيوز: بيلوسي تخبر فريقها انها تخطط لجر ترامب من شعره وقدميه ورميه خارج البيت الأبيض حتى قبل انتهاء ولايته

نقل موقع “فوكس نيوز” الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن رئيسة مجلس النواب الأمريكي “نانسي بيلوسي” قولها إنها تخطط لسحب الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” من شعره وقدميه ورجليه للإلقاء به خارج البيت الأبيض.

جاء ذلك خلال مناقشات مقترحات خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أخبرت النائبة الديمقراطية في كاليفورنيا فريقها بأنها لا تستطيع الانتظار حتى تنتهي ولاية “ترامب”.

وأخبرت “بيلوسي” زملاءها في الحزب الديموقراطي بأنها “لا تستطيع الانتظار حتى تنتهي ولاية ترامب”، وأكدت أنها تعد الساعات حتى يرحل.

وقالت “بيلوسي” إنها أيدت مشروع القانون الأخير الخاص بالإغاثة من الفيروس، رغم أنه لا يتضمن المساعدة المباشرة لحكومات الولايات المحلية التي سعى الديمقراطيون للحصول عليها.

وقالت إنهم سيحاولون فعل ذلك مرة أخرى العام المقبل بعد تولي الرئيس الديمقراطي المنتخب “جو بايدن” منصبه.

وأقر المشرعون مشروع قانون الإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 900 مليار دولار ليلة الإثنين، والذي تم إرساله لاحقًا إلى مكتب ترامب للحصول على الموافقة النهائية يوم الثلاثاء.

ولا يزال “ترامب” يردد دعاوى حول تزوير الانتخابات الأمريكية الأخيرة التي خسر فيها أمام منافسه الديمقراطي “جو بايدن” ويزعم ان الديموقرطيين قد سرقوا منه الفوز الذي حققه!!!!