ديلي تليجراف: انتشار متوقع لبرامج واجهزة التجسس الإسرائيلية بعد جائحة التطبيع مع عدد من الدول العربية

توقعت صحيفة “ديلي تلجراف” أن تحقق برامج التجسس واختراق الهواتف والأجهزة الإلكترونية الإسرائيلية رواجا في المنطقة بعد تطبيع دول خليجية وعربية مع دولة الاحتلال.

وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية كشفت، في أغسطس/آب الماضي، عن عقود أبرمتها شركة NSO التكنولوجية، الواقعة بـ”هرتسليا”، القريبة من تل أبيب، مع عدد من الدول الخليجية، خلال السنوات الأخيرة، تقدر بمئات ملايين الدولارات.

وذكرت الصحيفة، أن العقود الإسرائيلية مرتبطة مع السعودية والبحرين وسلطنة عُمان والإمارات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن شركة NSO لا تبرم صفقات مع قطر؛ “لأن إسرائيل لا تسمح بذلك”، على حد قول الصحيفة.

وكانت وسائل اعلامية خليجية قد كشفت مؤخرا عن أدلة وتفاصيل حصرية بشأن عمليات اختراق جديدة تقف وراءها الإمارات لهواتف ناشطين وإعلاميين للتجسس عليهم، من خلال ثغرات اختراق إلكترونية متطورة غير معهودة عبر برنامج “بيجاسوس” التابع لشركة NSO الإسرائيلية.

ووفقا لتقارير صحفية إسرائيلية وأمريكية فقد استخدم “بيجاسوس” منذ 2016 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2018 للتنصت على 175 معارضا وناشطا حقوقيا وصحفيا في العالم العربي وأمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا ومناطق أخرى.