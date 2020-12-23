اجواء باردة وغائمة وامطار متفرقة اليوم الاربعاء وغدًا

تتأثر المملكة اليوم الأربعاء، بكتلة هوائية باردة ورطبة، وتنخفض درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع تساقط الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، تمتد خلال ساعات المساء والليل لتشمل أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في شرق المملكة.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً للمطر، وتدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، واحتمال جريان المياه في الأودية والمناطق المنخفضة خلال ساعات الليل في الأنحاء الغربية من المملكة.

وتبقى المملكة يوم غدٍ الخميس، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة. وتضعف فرصة الهطولات تدريجياً خلال ساعات المساء والليل، وتتناقص كميات الغيوم ويميل الجو إلى الاستقرار، ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة أن يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء يوم الجمعة باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 15 – 7 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 11 – 7، وفي مرتفعات الشراة 14 – 5، وفي مناطق البادية 17 – 6، وفي مناطق السهول 15 – 7، وفي الاغوار الشمالية 21 – 12، وفي الأغوار الجنوبية والبحر الميت 22 – 12، وفي خليج العقبة 21 – 13 درجة مئوية.

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