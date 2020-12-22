فوكس نيوز: بيلوسي تخبر فريقها انها تخطط لجر ترامب من شعره وقدميه ورميه خارج البيت الأبيض حتى قبل انتهاء ولايته
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ناعياً خرافة المصالحة.. الأحمد: مشادة وقعت بين الرجوب والعاروري افشلت اجتماع القاهرة بين حماس وفتح منذ بدايته

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