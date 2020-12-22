فوكس نيوز: بيلوسي تخبر فريقها انها تخطط لجر ترامب من شعره وقدميه ورميه خارج البيت الأبيض حتى قبل انتهاء ولايته
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في أول موقف واضح ومباشر.. الازهر الشريف يفتي بحرمة الانضمام الى “جماعة الاخوان” لكثرة ما افسدت في الارض

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