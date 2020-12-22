صلاح ذو الفقار.. ضابط الشرطة الذي توفي خلال فيلم “الارهابي”

أحد أبرز فناني الأبيض والأسود، تميز في أداء أدوار الرجل الوسيم خفيف الظل، له أرشيف ضخم من الأعمال الفنية المتنوعة والناجحة، هو الفنان الراحل صلاح ذو الفقار.

ورغم التحاق صلاح ذو الفقار في بداياته بكلية الشرطة، إلا أنه تركها بسبب عشقه للفن والتمثيل،وهو من مواليد مدينة المحلة الكبرى في يناير 1926، وبعد تخرجه من كلية الشرطة اتجه بعد ذلك إلى السينما، وعمل ممثلا ومنتجا وحصل على جائزة أفضل منتج عن فيلم أريد حلا.

قدم مع شادية افلام عديدة ومميزة تنوعت بين الرومانسية والكوميدية، جعلتهما من أشهر ثنائيات السينما المصرية، منها افلام ( مراتي مدير عام، وأغلي من حياتي، وعفريت مراتي ).

لم يكن صلاح ذو الفقار جان الشاشة فقط بل شهدت حياته الشخصية ايضا الكثير من قصص الحب والغرام، حيث تزوج اربع مرات، مرتان من خارج الوسط الفني ومرتان من داخله وهما الفناناتان زهرة العلا وشادية.

قدم أكثر من 100 فيلما سينمائيا مع عدد كبير من نجمات الفن وكان فيلم الإرهابي آخر أعماله، وله مايقرب من 50 مسلسلا تليفزيونيا، بالإضافة إلى إنتاجه مايقرب من 10 أعمال فنية، كذلك شارك ب7 أعمال مسرحية، ومسلسلان إذاعيان.

حصل على العديد من الجوائز منها جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم أغلى من حياتي، وكذلك جائزة أفضل منتج عن فيلم أريد حلا.

توفي صلاح ذو الفقار في مثل هذا اليوم 22 ديسمبر عام 1993 عن عمر ناهز 67 عامًا، أثناء تصوير المشهد الأخير من فيلم الإرهابي إثر أزمة قلبية مفاجئة إصابته، وقد تم بالفعل تأجيل تصوير المشهد بناءً على طلب بطل الفيلم الفنان عادل إمام.