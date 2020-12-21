مقتل مستوطنة خمسينية في شمال الضفة الغربية تشتبه سلطات الاحتلال بأنها ضحية عملية فدائية

تم العثور على جثة سيدة مستوطنة في الخمسينيات من عمرها في شمال الضفة الغربية، الليلة الماضية في غابة لوز وقد ظهرت على جسدها آثار عنف بارزة.

وأضطر افراد طاقم الإسعاف التابع لنجمة داود الحمراء الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث الى الإعلان عن وفاتها. وقالت الشرطة إن عائلة المرأة الفقيدة أبلغت عن غيابها في وقت سابق ويجري التحقيق في شبهة اختفائها على خلفية قومية.

وقال أحد المسعفين من نجمة داود الحمراء: “عندما وصلنا، اقتادونا إلى مكان ترقد فيه امرأة فاقدة الوعي تبلغ من العمر نحو 52 عامًا. أجرينا الفحوصات الطبية. كانت بلا نفس وبلا نبض وبدون أي علامات تدل على الحياة – وخلال وقت قصير كان علينا اعلان وفاتها”.

وقال مسؤول محلي يدعى يوسي دغان، حضر الى موقع الحادث: “إن الفقيدة عزيزة علينا وكانت تخرج ظهرًا لتمارس نشاطها الرياضي الخفيف”.