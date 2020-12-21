مجلس النواب يباشر اليوم تشكيل لجانه الدائمة

بدأ مجلس النواب في جلسته، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد المنعم العودات، انتخاب لجانه الدائمة البالغ عددها 15 لجنة.

وانتخب النواب، أعضاء ثلاث لجان، هي القانونية، والمالية، والاقتصاد والاستثمار، فيما اختاروا بالتوافق أعضاء لجنتين، هما الصحة والبيئة، والمرأة وشؤون الأسرة.

وقرر النائب الثاني لرئيس المجلس هيثم زيادين الذي ترأس جانباً من الجلسة، رفعها إلى صباح غد الثلاثاء، لاستكمال تشكيل بقية لجانه. وفاز في انتخابات أعضاء اللجنة القانونية، 11 عضواً، بعد ان ترشح 12 نائباً، حيث لم يحالف الحظ مرشح واحد، هو النائب صالح العرموطي، الذي حصل على أقل الأصوات.

وضمت اللجنة القانونية النواب: صالح الوخيان، محمد الهلالات، سليمان القلاب، زيد العتوم، حابس الشبيب، فايز بصبوص، عارف السعايدة، رائد السميرات، محمد جرادات، غازي الذنيبات، وعماد العدوان.

وفاز بعضوية اللجنة المالية كل من: نمر العبادي، خير أبو صعيليك، محمد الفايز، وائل رزوق، عمر النبر، ضرار الحراسيس، محمد السعودي، ريما العموش، محمد العلاقمة، عمر العياصرة، ونضال الحياري.

وتشكلت لجنة الاقتصاد والاستثمار، بالانتخاب من النواب: خالد ابو حسان، خالد البستنجي، خلدون حينا، آمال الشقران، طلال النسور، نصار الحيصة، محمد المحارمة، بسام الفايز، جعفر الربابعة، زينب البدول، واسامة القوابعة.

كما توافق النواب في الجلسة التي ترأس جانبا منها، النائب الأول لرئيس المجلس احمد الصفدي، على أعضاء لجنة الصحة والبيئة، وهم محمد الخلايلة، عبد الرحيم الأزايدة، محمد العبابنة، هايل عايش، هادية السرحان، فريد حداد، وائل رزوق، فراس القضاة، احمد عشا، احمد السراحنة، وتيسير كريشان، فيما ضمت لجنة المرأه وشؤون الأسرة، النواب أسماء الرواحنة، آمال الشقران، فايزة عضيبات، هادية السرحان، عبير الجبور، مروه الصعوب، ميادة شريم، أندريه حواري، صفاء المومني، إسلام الطباشات، ورهق الزواهرة.