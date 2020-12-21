العودة للتعليم الوجاهي للفصل الثاني مرهونة باستقرار الوضع الوبائي

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، انه لم تتم مناقشة أو اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن العودة للتعليم الوجاهي في الفصل الدراسي الثاني، وان الحديث عن هذا الامر سابق لأوانه، حيث ما زال نحو شهر ونصف يفصلنا عن بداية الفصل.

وقال الدكتور النعيمي في تصريح لوكالة (بترا) اليوم الاثنين، إن قرار العودة للتعليم الوجاهي في المدارس، ما زال مرهونا باستقرار الوضع الوبائي الى الحد الذي يسمح بهذه العودة حماية للطلبة والكوادر التعليمية والإدارية والمجتمع، مبينا أن العودة ستكون بالتدرج ووفق بروتوكول صحي في حال سمح الوضع الوبائي بذلك.

وأوضح، انه لم يتم الحديث عن اي تصور أو سيناريو مع لجنة الاوبئة بشأن سيناريوهات العودة للتعليم الوجاهي للفصل الثاني، وانه لم يصدر عن الوزارة أي تصريح او تلميح بهذا الشأن.