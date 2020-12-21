وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 36 وفاة و2499 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 277,448
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اجواء مشمسة وباردة نسبيا في اغلب مناطق المملكة اليوم وغداً

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