وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 36 وفاة و2499 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 277,448
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وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد نجل أمير الكويت الراحل

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