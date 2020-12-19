وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 36 وفاة و2499 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 277,448
أهم العناوين
جرينتش+2 07:58
صدق او لا تصدق ان الفنانة نجوى فؤاد تزوجت بـ 25 قرشا فقط

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني