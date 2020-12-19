شركات الاتصالات تتعهد بتمديد مهلة فصل خطوط المشتركين

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، عن تلقيها وعدا من شركات الاتصالات تمديد الوضع الخاص بفصل الخطوط خلال ٢٤ ساعة، واعطاء المشركين مهلة كافية لاعادة شحن خطوطهم.

وأضافت الهيئة، في بيان اليوم السبت، أنه من المفترض ان تعلن الشركات خلال الايام القادمة عن تعديل اجراءات فصل الخطوط بما يتناسب ومتطلبات المشتركين ومنحهم الفترة الكافية.

ولفت البيان إلى أن تعهد الشركات جاء استجابة للطلب الحكومي بوقف الفصل واعطاء المهلة الكافية بما يتناسب واحتياجات المواطن.

واضاف البيان، أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وبالتنسيق المباشر مع وزارة الصناعة والتجارة في تقييم ما ستعلنه الشركات وفي حال لم يلبِ احتياجات المستخدمين واستمرار ورود الشكاوى، فسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ضمن حدود الصلاحيات والقوانين الخاصة بحماية المنافسة وحماية المستهلك، وتحويل الملف كاملا للجهات المعنيه لاتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات.

وثمنت الهيئة استجابة الشركات لطلب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، مؤكدة على تقدير دورهم المجتمعي والاقتصادي.

وشدد البيان على ان مصلحة المشتركين واحتياجاتهم وتلبية طموحاتهم يجب ان تكون على سلم الاولويات، مع مراعاة قوانين حماية المنافسة وتعليمات حماية المستهلك الاردني.