خطيبة خاشقجي تطالب بايدن بالوفاء بوعده بكشف جميع وثائق وتسجيلات وكالة المخابرات المركزية المتعلقة بمقتل خطيبها

طالبت خديجة جنكيز، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بالكشف عن جميع وثائق وتسجيلات وكالة المخابرات المركزية “CIA” المتعلقة بجريمة مقتل خطيبها الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، قبل عامين داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول.

ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الجمعة عن جنكيز قولها، إن كشف بايدن عن التقارير الخاصة بجريمة قتل خاشقجي، والتي صنفتها وكالة المخابرات الأمريكية المركزية بالسرية “خطوة ستساعد بشكل كبير في كشف الحقيقة”.

وأضافت: “أطلب من الرئيس الأمريكي المنتخب بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض، الكشف عن التقارير والأدلة التي تمتلكها وكالة المخابرات المركزية. هذا سيساعد هذا بشكل كبير في الكشف عن حقيقة المسؤول عن مقتل خاشقجي”.

وحثت جنكيز بايدن على الوفاء بوعده في جعل السعودية “تدفع الثمن” على خلفية جريمة مقتل خاشقجي، كما أشار خلال حملته الانتخابية قبل فوزه بالرئاسة الأمريكية.

ولم يتم الإفصاح رسميا عما وصلت إليه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حول مقتل الصحفي السعودي. غير أن وسائل الإعلام ذكرت، دون كثير من التفاصيل، أن التقارير الاستخباراتية خلصت “بنسبة كبيرة” أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو من أمر بقتل خاشقجي، وهو ما تنفيه الرياض، حسب المصدر ذاته.