وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 36 وفاة و2499 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 277,448
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بومبيو يتهم روسيا “رسميا” بارتكاب الهجوم الإلكتروني الكبير الذي طال وكالات حكومية أميركية، وأهدافًا اخرى في العالم

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