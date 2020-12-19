إعلان تشكيل كتلة العدالة النيابية برئاسة الصقور وعضوية 20 نائبا

أعلن عشرون نائبا خلال اجتماع بدار مجلس النواب اليوم السبت، عن تشكيل كتلة العدالة النيابية.

وقال بيان صادر عن الكتلة، اليوم، السبت، إن الأعضاء اتفقوا على تشكيل المكتب الدائم الذي يضم النواب مجحم الصقور رئيسا، ومحمد الشطناوي نائبا للرئيس، وزهير السعيديين مقررا، واحمد عشا ناطقا إعلاميا، وراشد الشوحة ممثلا للكتلة في المكتب التنفيذي لمجلس النواب.

وأضاف، أن الأعضاء ناقشوا رؤى واهداف وبرامج الكتلة للمرحلة المقبلة ضمن خطط عمل تستهدف النهوض بأداء المجلس وتعزيز دوره الرقابي والتشريعي، بما يحقق المصلحة الوطنية العليا. كما بحث الاجتماع الاستحقاقات المحلية للمرحلة المقبلة المتمثلة بالثقة على الحكومة، ومشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.

وتضم الكتلة النواب: مجحم الصقور، محمد الشطناوي، زهير السعيديين، احمد عشا، راشد الشوحة، نواش القواقزة، يحيى عبيدات، ضرار الداوود، محمد الجرادات، خالد الشلول، خير أبو صعيليك، سليمان أبو يحيى، دينا البشير، عمر العياصرة، زيد العتوم، نصار القيسي، إسلام الطباشات، حسين الحراسيس، صالح أبو تايه، ومحمد العبابنة.

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