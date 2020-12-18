وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 22 وفاة و1708 إصابات محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 271,514
أهم العناوين
جرينتش+2 12:36
هل اصبح لبنان “لعبة الامم”.. كواليس مثيرة تظهر للعلن وتكشف ان ماكرون لم يكن يريد الحريري واختلاف فرنسي أمريكي

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني