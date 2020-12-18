نقابة الاطباء تنعي اليوم الجمعة طبيبا جديدا قضى بالكورونا

نعت نقابة الاطباء الاردنية، اليوم الجمعة، الدكتور عوض سليم محمود شحادة الذي التحق امس بقافلة شهداء العمل والواجب.

وقد تقدمت النقابة من ذويه بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، ودعت الله عز وجل ان يلهمهم جميل الصبر والسلوان .

وقال القائم بأعمال نقيب الأطباء، محمد رسول الطراونة: “لقد ارتفعت حصيلة الأطباء المتوفين بفيروس كورونا إلى 24 وفاة منذ بدء الجائحة”.

واضاف، إنّ النقابة بدأت تسجل وفيات للأطباء بالفيروس بعد اشتداد الجائحة في الأردن، حيث إنّ الوفيات من مختلف القطاعات (العام، الخاص) لأنهم أكثر عرضه لتعاملهم مع المصابين بشكل مباشر، مبينا أنّ النقابة سجلت أكثر من 500 إصابة بالفيروس اغلبها طفيفة، كما أنه يوجد 4 أطباء بالعناية الحثيثة، 2 على أجهزة التنفس.

وأشار، إلى أن وقت مناوبات الأطباء سيقل بعد رفد المستشفيات بكوادر إضافية، حيث تصبح المناوبة أقل والتعرض للإصابة أقل.