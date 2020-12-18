فريق الوحدات يفوز على شباب الأردن ويواصل صدارة دوري المحترفين

فاز فريق الوحدات على فريق شباب الأردن بنتيجة 4-1 في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة، على ستاد عمان، في اطار منافسات الأسبوع السابع عشر بدوري المحترفين لكرة القدم.

وسجل أهداف الوحدات اللاعبون يزن عرب ومحمد الدميري والمحترف السنغالي عبدالعزيز نداي وأحمد سمير في الدقائق 9 و25 و45 و72 فيما سجل هدف شباب الأردن اللاعب شوقي القزعة في الدقيقة 67. وواصل الوحدات صدارته للدوري رافعا رصيده إلى 41 نقطة، فيما بقي رصيد شباب الأردن عند 21 نقطة في المركز السادس.

وتختتم مباريات الأسبوع السابع عشر يوم غد السبت بلقاء الفيصلي مع الصريح والجزيرة مع الأهلي.

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