وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 22 وفاة و1708 إصابات محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 271,514
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دراسة صينية تكشف ان “نبرة صوت” الزوج الخائن يمكن ان تفضحه

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