وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 22 وفاة و1708 إصابات محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 271,514
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بشرى لخيبر.. السعودية تشطب من المنهاج التعليمي نصوصا معادية لليهود

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