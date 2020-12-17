وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 31 وفاة و2221 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 269,806

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 31 وفاة و2221 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3496 حالة والإصابات إلى 269806.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 712 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و572 حالة في محافظة إربد، منها 86 حالة في الرمثا، و166 حالة في محافظة المفرق،و149 حالة في محافظة البلقاء، و147 حالة في محافظة الزرقاء، و92 حالة في محافظة جرش، و92 حالة في محافظة عجلون، و91 حالة في محافظة مأدبا، و72 حالة في محافظة الكرك، و59 حالة في محافظة العقبة، و48 حالة في محافظة الطفيلة، و21 حالة في محافظة معان، منها 5 حالات في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 32920 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 137 حالة، فيما غادرت 123 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1136 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 946 بنسبة إشغال بلغت 22 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 321 بنسبة إشغال بلغت 34 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 156 بنسبة إشغال بلغت 18 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 3116 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 233390 حالة.

وأضاف أن 21176 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 2915266 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 49ر10 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).