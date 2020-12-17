وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 22 وفاة و1708 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 271,514
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وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 31 وفاة و2221 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 269,806

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