المحكمة العسكرية اللبنانية تعاقب الفنان فضل شاكر بالسجن 22 عاما مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية

أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية، امس الأربعاء، برئاسة العميد الركن منير شحادة، حكمين غيابيين بحق الفنان فضل شاكر، يقضيان بالسجن 22 عاما مع الأشغال الشاقة، إضافة إلى تجريده من حقوقه المدنية.

وقضى الحكم الأول بحسب الوكالة الوطنية للأنباء، بسجن شاكر 15 عاما بجرم التدخل في أعمال الإرهاب التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم.

أما الحكم الثاني فقضى بسجنه 7 سنوات، وتغريمه 5 ملايين ليرة بجرم تمويل مجموعة أحمد الأسير المسلحة والإنفاق عليها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها.

وكانت المحكمة العسكرية في لبنان، قد أصدرت حكما عام 2017 بإعدام الشيخ أحمد الأسير بتهمة القيام بأعمال إرهابية ضد الجيش اللبناني، في مدينة صيدا جنوب لبنان عام 2013.

وأوقفت القوى الأمنية اللبنانية أحمد الأسير، أثناء محاولته الفرار إلى مصر بجواز سفر مزور عام 2015، فيما لا يزال فضل شاكر متواريا عن الأنظار.