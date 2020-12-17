الغاء زيارته للبنان.. الرئيس الفرنسي ماكرون يُصاب بالكورونا

أثبت فحص كوفيد-19 أُجري للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إصابته بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، وسيخضع للعزل لمدة سبعة أيام، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنه بعد التشخيص بناء على فحوص الكشف عن كوفيد-19 “أُجريت بعد ظهور أولى العوارض”، سيخضع رئيس الجمهورية “للعزل لمدة سبعة أيام” لكنه “سيواصل عمله وأنشطته عن بعد”.

وأكد الإليزيه إلغاء زيارته إلى لبنان التي كانت مقررة الثلاثاء والأربعاء القادمين. وكان يُفترض أن يمضي عشية عيد الميلاد مع عسكريين فرنسيين من قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان “يونيفيل”، وأن يلتقي من جديد المسؤولين اللبنانيين.

ووضع رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس نفسه “في العزل” باعتباره “مخالطاً” لماكرون، “رغم أنه لا يعاني من أي عوارض للمرض”، وفق ما أعلن مكتبه الإعلامي.

وبالتالي لن يتوجه كاستيكس إلى مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، لتقديم استراتيجية التلقيح الحكومية، مثل ما فعل في اليوم السابق في الجمعية الوطنية، وطلب من رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشي أن يعتذر لغيابه.

وكذلك وضع رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران نفسه في العزل بسبب مخالطته الرئيس، وفق بيان صادر عن رئاسة البرلمان.

وأوضحت الرئاسة أن السيّدة الأولى بريجيت “لا تعاني من أي عوارض”. وجاءت نتيجة فحصها سلبية، امس الاول الثلاثاء، قبل أن تقوم بزيارة إلى قسم الأطفال في مستشفى سان لويس في باريس.