يهود المغرب يحتفلون باتفاق التطبيع مع إسرائيل ويعتبرونه “معجزة” عيد الأنوار

أقامت الجالية اليهودية في الدار البيضاء احتفالاً في الفضاء الافتراضي جمع يهودا من أصل مغربي في مختلف أنحاء العالم للاحتفال بعيد حانوكا التقليدي وبتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل الذي وصفوه بأنه “معجزة” عيد الأنوار لديهم.

وقال الحاخام ليفي بانون، خلال الحفل الذي بُث مباشرة على منصة زوم من الملعب الاولمبي في الدار البيضاء، إن “الإعلان جاء في اليوم الأول من عيد حانوكا وهي بالتالي معجزة عيد الأنوار عام 2020 بالنسبة لنا”.

وشارك من بعد بضع عشرات من المحتفلين بالعيد، من بينهم الفنان الكوميدي الفرنسي المغربي جاد المالح، ودعي إليه ضيوف بارزون مثل سفير الولايات المتحدة في المغرب ديفيد فيشر، وفق ما أفاد مراسل وكالة “فرانس برس”.

وقالت الوكالة إنه وفقًا للتقاليد اليهودية يجري كل مساء، خلال أيام عيد الأنوار الثمانية إضاءة إحدى شموع الشمعدان ذي الفروع الثمانية لإحياء ذكرى إعادة بناء الهيكل الثاني على أنقاض هيكل سليمان الذي تعرض للنهب والتدمير قبل 160 سنة من التاريخ الميلادي.

ولاحظ العديد من المشاركين في الحدث الافتراضي أن الإعلان عن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل تزامن مع إضاءة الشمعة الأولى لهذا الاحتفال السنوي التقليدي.

وقال كين أوهانا البالغ من العمر 35 عاماً والذي عُين مسؤول الحفل، إن “صدور الإعلان بالتحديد مع إضاءة شمعة حانوكا الأولى هو بالنسبة لي علامة من الله، إشارة تدل على معجزة. إنها لحظة استثنائية!”.