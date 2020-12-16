شغب في الاغوار.. والأمن العام يوضح تفاصيل وفاة شخص بعد اعتقاله

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن قوة أمنية تتعامل الآن مع أعمال شغب أشخاص في الأغوار الشمالية؛ احتجاجاً على وفاة شخص أُلقي القبض عليه في 8 كانون الأول الجاري، وذلك وفقا لأحكام القانون.

واوضح الناطق الإعلامي أنه في تاريخ 8 كانون الأول الحالي، وردت معلومات للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات عن وجود شخصين في احدى مناطق الأغوار الشمالية بحوزتهم مواد مخدرة، وجرى التحرك للمكان، وعند مشاهدة الشخصين لاذا بالفرار، وجرت متابعتهما، والقاء القبض عليهما ليتبين أن احدهما تعرض للسقوط مع وجود الآم بقدمه، واسعف في حينه إلى المستشفى (وتبين انه يعاني من كسر في قدمه ثم تحويله لمستشفى آخر في محافظة عجلون لمتابعة العلاج)، وضبط بحوزتهما عند إلقاء القبض عليهما كيس يحوى مادة الحشيش الصناعي الجوكر .

واضاف أن ذلك الشخص بقي داخل المستشفى ولم يخرج أو يجري التحقيق معه داخل أي من الأقسام الشرطية، وفي يوم امس توفي داخل المستشفى، وجرى تحويله للطب الشرعي، وبتشريح جثته تبين أن سبب الوفاة يعود لاصابته بجلطة رئوية حادة، وأُحيلت أوراق التحقيق كافة للمدعي العام المختص.

واكد وجود فيديوهات وصور موثقة لحظة وصوله للمستشفى تثبت انه كان يعاني من ألم في القدم فقط، ولا يعاني من أية إصابات أخرى وسيجري إرسالها للمدعي العام.

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