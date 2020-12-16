في استطلاع أجراه مركز للبحوث السياسية برام الله.. غالبية فلسطينية تؤيد استقالة عباس، وترفض التنسيق مع الاحتلال
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جرينتش+2 05:21
تمرد.. وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تعزل 100 إمام وخطيب مسجد لانهم رفضوا اوامرها بمهاجمة “الإخوان المسلمين”

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