في استطلاع أجراه مركز للبحوث السياسية برام الله.. غالبية فلسطينية تؤيد استقالة عباس، وترفض التنسيق مع الاحتلال
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جرينتش+2 05:21
انقاذ شخص حوصر داخل شق صخري في ضاحية الرشيد بعمان

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