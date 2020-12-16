انخفاض درجات الحرارة وامطار في جميع انحاء المملكة اليوم وغدا

يطرأ اليوم الأربعاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية يتعمق تأثير المنخفض الجوي ليلاً، ويمتد هطول الأمطار ليشمل أغلب مناطق المملكة، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً في الأنحاء الغربية من المملكة، ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى المملكة يوم غدٍ الخميس تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر بين الحين والآخر في أنحاء مختلفة من المملكة، خاصة المناطق الغربية.

وتضعف فرصة الهطولات مع ساعات المساء، وتتناقص كميات الغيوم تدريجياً، ويميل الجو إلى الاستقرار، ويتوقع خلال ساعات الليل أن يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وتكون الأجواء يوم الجمعة باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 14 – 9 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 9 – 5، وفي مرتفعات الشراة 9 – 4 ، وفي مناطق البادية 16 – 8، وفي مناطق السهول 15 – 8، وفي الاغوار الشمالية 21 – 11، وفي الأغوار الجنوبية والبحر الميت وخليج العقبة 24 – 14 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة