وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 22 وفاة و1708 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 271,514
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الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في البحرين تطلق وثيقة وطنية لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني

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