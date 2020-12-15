وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 174 حالة و30 وفاة و2547 اصابة محلية بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 265,024

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 30 وفاة و2547 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3437 وفاة و265024 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات على 901 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و808 حالات في محافظة إربد، منها 31 حالة في الرمثا، و214 حالة في محافظة الزرقاء، و153 حالة في محافظة البلقاء، و131 حالة في محافظة الكرك، و76 حالة في محافظة العقبة، و70 حالة في محافظة جرش، و54 حالة في محافظة مأدبا، و39 حالة في محافظة عجلون، و38 حالة في محافظة معان، منها 16 حالة في البترا، و34 حالة في محافظة الطفيلة، و29 حالة في محافظة المفرق.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 35342 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 112 حالة، فيما غادرت 174 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 1186 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 974 بنسبة إشغال بلغت 23 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 312 بنسبة إشغال بلغت 34 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 160 بنسبة إشغال بلغت 19 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 3591 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 226245 حالة.

وأضاف أن 20827 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 2871550 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 23ر12 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).