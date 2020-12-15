مزبلة التاريخ في انتظاره .. المجمع الانتخابي يؤكد فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية وحصوله على 306 اصوات مقابل 232 لترامب

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وجاء في بيان الكرملين: “بعث الرئيس الروسي بوتين برقية تهنئة إلى جو بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية…

وأشار الرئيس الروسي إلى أن التعاون الروسي الأمريكي القائم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل سيلبي مصالح شعبي البلدين والمجتمع الدولي”.

وأضاف البيان: “وتمنى بوتين للرئيس المنتخب كل التوفيق، وأعرب عن ثقته في أن روسيا والولايات المتحدة، اللتين تتحملان مسؤولية خاصة عن الأمن والاستقرار العالميين، يمكنهما على الرغم من خلافاتهما، المساهمة حقًا في حل العديد من المشكلات والتحديات التي يواجهها العالم حاليًا”.

وأعرب بوتين عن جاهزيته للتعاون مع بايدن قائلا: “من جانبي، أنا جاهز للتعاون والتواصل معك”.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن قد شن هجوما هو الأعنف حتى اليوم على الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وقال إن الأخير يرفض احترام إرادة الشعب وعلوية القانون.

وفي خطاب ألقاه في معقله بمدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير، في أعقاب عملية تصويت جرت خلال النهار وثبّت خلالها “المجمع الانتخابي” رسميا فوزه في الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر، قال بايدن حول موقف ترامب “هذا موقف متطرف للغاية لم نشهده من قبل. موقف رفض احترام إرادة الشعب، ورفض احترام سيادة القانون، ورفض احترام دستورنا”.

وقال بايدن: “لقد أثبتت ديمقراطيتنا، التي تعرضت للضغوط والاختبار والتهديد، أنها قوية ومرنة”، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات يجب احترامها وليس مهاجمتها.

وأشاد بايدن في خطابه بالناخبين الذين أدلوا بأصواتهم على الرغم من المخاوف الناجمة عن جائحة كوفيد-19، والمناخ الذي ساد العملية الانتخابية وشهد “ضغوطا سياسية هائلة وإساءات لفظية، وصولا حتّى إلى تهديدات بالعنف الجسدي” استهدفت مسؤولين عن تنظيم الانتخابات.

وأضاف: “آمل بصدق أن لا نرى مرة أخرى أي شخص يتعرض للتهديدات والانتهاكات التي شهدناها في هذه الانتخابات”، واصفاً المضايقات التي تعرض لها مسؤولون عن سير الانتخابات بأنها “غير معقولة”.

هذا وقد فاز جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، الذي يحدد رسميا الرئيس المقبل للولايات المتحدة، لتنتهي حملة الرئيس دونالد ترامب لقلب خسارته في الانتخابات.

ومنحت ولاية كاليفورنيا التي تملك 55 صوتا في المجمع الانتخابي أصواتها لبايدن ليتجاوز الديمقراطي رسميا النصاب المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتا. وبناء على النتائج حصل بايدن على 306 من الأصوات في المجمع مقابل 232 لترامب.

وفيما يلي اسماء الولايات التي منحت أصواتها لترامب:

ولاية فلوريدا 29 صوتا

ولاية تينيسي 11 صوتا

ولاية إنديانا 11 صوتا

ولاية مسيسيبي 6 أصوات

ولاية أوكلاهوما 7 أصوات

ولاية أركنساس 6 أصوات

ولاية ساوث كارولاينا 9 أصوات

ولاية أيوا 6 أصوات

ولاية نورث كارولاينا 15 صوتا

ولاية كنتاكي 8 أصوات

ولاية أوهايو 18 صوتا

ولاية كانساس 6 أصوات

ولاية ساوث داكوتا 3 أصوات

ولاية ألاباما 9 أصوات

ولاية لويزيانا 8 أصوات

ولاية يوتاه 6 أصوات

ولاية ويست فرجينيا 5 أصوات

ولاية أيداهو 4 أصوات

ولاية نورث داكوتا 3 أصوات

ولاية وايومنغ 3 أصوات

ولاية آلاسكا 3 أصوات

ولاية نبراسكا 4 أصوات لترامب وصوت لبايدن

ولاية تكساس 38 صوتا

ولاية ميسوري 10 أصوات

ولاية مونتانا 3 أصوات

أما الولايات التي منحت أصواتها لبايدن فهي:

ولاية نيو هامبشر 4 أصوات

ولاية إلينوي 20 صوتا

ولاية نيفادا 6 أصوات

ولاية ديلاوير 3 أصوات

ولاية جورجيا 16 صوتا

ولاية كونيتيكت 7 أصوات

ولاية نيويورك 29 صوتا

ولاية بنسلفانيا 20 صوتا

ولاية فرجينيا 13 صوتا

ولاية رود آيلاند 4 أصوات

ولاية ويسكونسن 10 أصوات

ولاية أريزونا 11 صوتا

ولاية ماريلاند 10 أصوات

ولاية نيو مكسيكو 5 أصوات

ولاية مينيسوتا 10 أصوات

ولاية كولورادو 9 أصوات

العاصمة واشنطن 3 أصوات

ولاية ميشيغان 16 صوتا

ولاية ماين 3 أصوات لبايدن وصوت لترامب

ولاية واشنطن 12 صوتا

ولاية نيو جيرسي 14 صوتا

ولاية ماساتشوستس 11 صوتا

ولاية أوريغون 7 أصوات

ولاية كاليفورنيا 55 صوتا

يذكر أن ولايتي ماين ونبراسكا تقسمان بعض أصواتها الانتخابية على أساس دائرة الكونغرس.

من جانب آخر، أفاد مراسل RT بإغلاق مبنى الكونغرس والمباني التشريعية بولاية ميشيغان بسبب تلقيها تهديدات.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس شيوخ ولاية ميشيغان مايك شيركي في بيان، إنه “يجب أن تكون قائمة الناخبين الديمقراطيين في ميشيغان قادرة على المضي قدما في أداء واجبهم، بعيدًا عن التهديدات بالعنف والترهيب”، مضيفا: “لقد فاز بايدن ونائبته كامالا هاريس في انتخابات ميشيغان الرئاسية”.

وفيما يتعلق بالمسار القضائي بشأن الانتخابات، فإن المحكمة العليا في ويسكنسون رفضت قضية جديدة رفعتها حملة ترامب لوقف اعتماد النتيجة.

وتأتي كل هذه التطورات في ظل توتر بين معارضي ومؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يغرد من حين إلى آخر حول تزييف نتائج الانتخابات، التي فاز بها حسب اعتقاده.