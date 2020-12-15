أجواء باردة وغائمة اليوم وجبهة هوائية باردة مع ساعات الليل المتأخرة

يطرأ اليوم الثلاثاء انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً، ومع ساعات الليل المتأخرة تعبر المملكة تدريجياً جبهة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، وتتزايد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تهطل الامطار في المناطق الشمالية وتمتد تدريجيا الى المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من المملكة واجزاء محدودة من المناطق الشرقية، قد تكون الهطولات غزيرة أحياناً، مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار، مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية.

ويتعمق يوم غدٍ الأربعاء تأثير المنخفض الجوي على المملكة، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها، وتكون الأجواء باردة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب مناطق المملكة، ويتوقع ان تكون هذه الهطولات في بعض الاجزاء الغربية من المملكة غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

وتبقى المملكة يوم الخميس تحت تاثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً الى غائمة، ويتوقع هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر بين الحين والاخر في انحاء مختلفة من المملكة خاصة المناطق الغربية، ومع ساعات المساء تضعف فرصة الهطولات، وتتناقص كميات الغيوم، ويتشكل الضباب في ساعات الليل فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 16 – 9 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 9، وفي مرتفعات الشراة 14 – 10، وفي مناطق البادية 20 – 8، وفي مناطق السهول 16 – 8، وفي الاغوار الشمالية 21 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 12، وفي البحر الميت 24 – 13، وفي خليج العقبة 25 – 13 درجة مئوية.

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